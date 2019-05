© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Crescenzo Cecere, agente di Ionut Radu, ha parlato ai microfoni di fcinternews del futuro del portiere di proprietà del Genoa: "Ci sono tante squadre interessate tra cui il Lione. Recentemente, poi, c’è stato anche un sondaggio dell’Arsenal. È un prospetto molto interessante dato che sta crescendo molto, sotto tutti i punti di vista. Ha un contratto di due anni con i rossoblu e l'Inter ha il diritto di riacquisto. Per adesso resterà in Liguria, anche se prova affetto per i colori nerazzurri".