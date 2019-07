Ag. Izzo: "Roma squadra ideale per lui, ma nessuna offerta al momento"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Palermo, agente di Armando Izzo, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo di un possibile trasferimento del suo assistito in giallorosso: "La decisione è di Cairo, ma il ragazzo ha 27 anni e se ha la possibilità di migliorare, farò tutto il possibile per realizzarla. Izzo ha lavorato sodo e ha dimostrato a tutta Europa che è uno dei migliori in quel ruolo, anzi credo che sia tra i più forti del nostro campionato. Riguardo alla sua quotazione posso risponderle che deve essere valutato per quello che ha fatto e per quanto ha dimostrato sul campo, quindi meriterebbe una quotazione del genere. La Roma? A mio modesto avviso, la Roma sarebbe la squadra perfetta per Armando".