Ag. Jorginho: "Abbiamo l'accordo col City, ora aspettiamo il Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla trattativa con il Manchester City: "Sono in attesa di notizie dal Napoli, credo che stiano trattando e attendiamo novità. Il ragazzo è a Fortaleza, in vacanza con la famiglia. Accordo tra club e calciatore? Sì, c’è, è ovvio che ci siano stati contatti, ora attendiamo che tutto si risolva per il meglio per far felici tutti. Giocare in Premier, per il City, con Guardiola… sono motivazioni importanti, è ovvio, ma tutto dipende dall'accordo tra De Laurentiis e la società inglese".