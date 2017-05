Ag. Jorginho: “Piace a tanti club, domani parlerò col Napoli”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per fare il punto sul suo assistito: "Domani sarò a Castel Volturno, incontrerò anche Giuntoli, oltre a Jorginho e Leandrinho.​ Jorginho? Ha un contratto di tre anni col Napoli. Ci sono diverse squadre su di lui, ma bisogna vedere prima cosa vuole fare la società. Se vuole tenerlo, se vuole mandarlo via. Dipende dalle strategie di mercato. Parlerò anche di questo domani con Giuntoli, ma è normale perché è il mio lavoro. Quindi bisogna restare sempre in contatto col club", ha detto.