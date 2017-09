Ag. Jorginho: "Napoli viva alla giornata. Può essere una grande stagione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli è primo in classifica, se il campionato finisse oggi sarebbe campione. Bisogna ragionare così, giornata per giornata: ci sono grandi possibilità di raggiungere obiettivi importanti in questa stagione. Jorginho ieri ha avuto maggiore libertà? È vero, ma non è stata comunque una passeggiata col Benevento. Il Napoli è stato superiore, ma riuscire a fare prestazioni del genere non è mai facile. Rigore? In questo gruppo sono tutti fratelli, e per i rigoristi c’è una gerarchia. Lui è il quarto: ci sono Mertens, Insigne e Hamsik prima di lui, ma se uno di loro non si sente pronto lui ci sarà sempre".