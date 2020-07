Ag. Jorginho: "Nessuna chiamata dalla Juventus, hanno già preso Arthur come regista"

Il pupillo di Maurizio Sarri, prima al Napoli e poi al Chelsea, è stato Jorginho. Per queste continuano a rincorrersi le voci circa l'interesse della Juventus per il centrocampista italo-brasiliano. Di questo tema ha parlato Joao Santos, agente del giocatore, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Jorginho ha fatto tante presenze quest'anno nel Chelsea. Qualsiasi cosa decida Lampard, lui è pronto per giocare. Il direttore sportivo della Juventus (Fabio Paratici, ndr) non mi ha mai chiamato. Hanno preso già Arthur nel ruolo di regista. Se vorranno Jorginho dovranno interpellare prima il Chelsea".