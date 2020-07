Ag. Jorginho sibillino: "Conosco bene Paratici, ma non l'ho sentito per il momento"

Joao Santos, agente del centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per discutere delle voci che vorrebbero il suo assistito tornato nel mirino di Sarri, che lo vorrebbe al centro del progetto tattico della sua Juve dopo l'addio di Pjanic in direzione Barcellona: "Conosco bene il direttore sportivo Fabio Paratici, ma nessuno al momento mi ha contattato per parlare di Jorginho. In questa settimana, tra l'altro, la Juve ha preso Arthur dal Barcellona. Non conosco le strategie di Paratici per la prossima stagione"