Ag. Jorginho: "Sta bene a Napoli, prematuro parlare di rinnovo"

Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per ribadire la vicenda contrattuale del suo assistito. “Jorginho è maturo ed è sempre più leader. In questo momento non è un buon momento per parlare di rinnovo, a maggio ci vedremo con la società e parleremo della cosa. Lui a Napoli sta benissimo”, ha detto il procuratore.