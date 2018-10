Ag. Karnezis: "Felice al Napoli. Ottimo rapporto con Ancelotti e Ospina"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vassilis Panagiotakis, agente greco di Orestis Karnezis, ha parlato della situazione del portiere greco ai microfoni di Radio Marte: "Orestis è molto felice della città, della squadra, del rapporto con De Laurentiis, Giuntoli, Ancelotti e il preparatore dei portieri Nista, quando si è a Napoli si avverte subito come si tratti di una squadra importantissima non solo in Italia ma in tutto il mondo, e per lui è un orgoglio farne parte. Lui rispetta tutte le decisioni dell’allenatore come ha sempre rispettato tutte le decisioni degli allenatori che ha avuto in carriera, è felice del minutaggio avuto fin qui, ha un ottimo rapporto con Ospina, i due si rispettano a vicenda, e con tutti gli altri azzurri", le parole riportate da tuttonapoli.net.