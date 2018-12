© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Moise Kean parla del suo presente e del suo ruolo di testimonial del progetto "Lo sport per tutti", da dove il ragazzo è cresciuto tirando i primi calci al pallone, Asti. Enzo Raiola, fratello dell'agente del giocatore Mino, ha parlato sull'attaccante della Juventus. "E' inutile parlare di futuro oggi. Vedremo come andranno le cose. Oggi lui è alla Juventus, questo è quello che ci interessa. E per il momento è giusto essere contenti per questo presente", ha detto.