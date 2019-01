Bruno Satin, agente del 19enne difensore Ibrahima Konaté del Lipsia, ha parlato del suo assistito al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un buon giocatore, ma sta facendo molto bene nel Lipsia, viene molto utilizzato. Costerebbe già un bel po' di soldi. Non ne ho parlato con lui. Napoli? Piace, ma Ancelotti ha una rosa ampia, di qualità, e ci sono tanti calciatori forti che non trovano spazio. E' importante essere in un club come il Napoli, ma è ancor più importante giocare".