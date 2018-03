Ag. Kondogbia: "L'Inter non può cambiare le cose, vuole la cessione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Geoffrey Kondogbia, al Valencia, ha ritrovato continuità, di impiego e di rendimento. E non sembra particolarmente allettato all'idea di tornare all'Inter (è in prestito dai nerazzurri). Ne ha parlato uno dei suoi agenti, Daniel Perez, a Tribuna Deportiva: "L'Inter non può cambiare le carte in nessun modo. Una delle cose che il dirigente Alemany si è voluto assicurare era che il coltello dalla parte del manico lo tenesse il Valencia. Era quello che voleva il giocatore ed è quello che vuole ancora adesso: uscire dall'Inter. L'acquisto si potrà concludere a prescindere da Joao Cancelo".