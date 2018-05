Ag. Kondogbia: "Valencia ideale. In Italia era limitato"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dalle frequenze di VCF Radio Daniel Perez, membro dell'entourage di Geoffrey Kondogbia, ha analizzato l'operazione che ha portato il Valencia al riscatto del cartellino del centrocampista dall'Inter: "Siamo molto contenti. Sin da quando il Valencia ha mostrato interesse per Geoffrey, non abbiamo dubitato nemmeno un secondo. Era tutto chiaro per noi come per lui, abbiamo fatto tutto il possibile perché si realizzasse quello che poi è successo: ora è un giocatore del Valencia. In Italia ha incontrato difficoltà per il tipo di gioco: uno come lui, che ha forza e tecnica e ama uscire palla al piede, in Serie A era molto limitato. Sapevamo che il Valencia era la squadra ideale, così come la città. Quest'anno abbiamo visto il miglior Kondogbia, e può ancora dare tantissimo perché ha un grande potenziale. Ha segnato quattro gol, può farne di più".