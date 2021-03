Ag. Koopmeiners: "So che al Napoli piace molto ma non c'è stato nessun contatto con noi"

Bart Baving, procuratore di Teun Koopmeiners, capitano della Nazionale U21 olandese e dell’Az ha parlato a Radio Kiss Kiss del proprio assistito: "La stagione di Koopmeiners è ottima, fantastica. E’ focalizzato sulla sua squadra, vuole raggiungere gli obiettivi con i suoi compagni. Le sue qualità gli hanno consentito di raccogliere il gradimento di moltissimi club, tra cui anche il Napoli. So che Koopmeiners piace molto al club napoletano pur non avendo avuto personalmente contatti con la dirigenza. Un’esperienza in Serie A ed in Italia gli piacerebbe, certo. Stiamo parlando di un campionato di livello composto da squadre prestigiose. Ed il Napoli è un grande club: porte aperte, certo. Siamo comunque a marzo, per i trasferimenti è ancora presto. Occorre tempo".