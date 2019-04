© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'agente di Laurent Koscielny, Stephane Courbis, ha parlato a Si gonfia la rete: "Difficile sapere come finirà stasera, di certo sarà una bella partita. L'Arsenal fuori casa non gioca bene come a Londra? E' vero, anche contro il Watford è andato in difficoltà. Stasera sarà dura per i Gunners. Ho visto un Napoli un po' timido all'andata. Ero sorpreso, quel Napoli non mi è piaciuto: e di solito mi piace tanto. All'Emirates è mancata l'intensità, la voglia di vincere. Si sentiva un estraneo in campo".