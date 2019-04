Ag. Koscielny: "Pronto per il Napoli, ma decide Emery. Sfida equilibrata"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Laurent Koscielny è in dubbio per la sfida contro il Napoli, l'ha detto anche Unai Emery nell'ultima conferenza stampa dopo il match di campionato con l'Everton. Intanto il suo agente, Stephane Courbis, ne ha parlato ai microfoni di Radio CRC: "Arsenal-Napoli sarà una partita interessante perché ci sono due squadre differenti con due modi di giocare a calcio. Gli allenatori di entrambe le squadre sono forti. Ho conosciuto e lavorato con Ancelotti che ha un'esperienza enorme e sarà un valore aggiunto per la sua squadra. Non posso parlare della squadra; Koscielny sarà pronto per la partita ma non sono l'allenatore. E' difficile dire quale squadra è favorita. Sarà una partita delicata; l'Arsenal ha qualche giocatore più forte ma il Napoli ha Koulibaly. Koscielny ha ancora un anno di contratto".