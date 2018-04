Ag. Koulibaly: "Non so se le prossime saranno le ultime 3 col Napoli"

© foto di www.imagephotoagency.it

Bruno Satin, agente del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly, ha parlato a Radio CRC del futuro del centrale di difesa senegalese: "Koulibaly, Sarri e Hysaj al Chelsea a fine stagione? Non so nulla e non so neppure se il Chelsea andrà in Champions o meno. C'è da capire come finirà la stagione del club perché i calciatori importanti vogliono giocare la Champions. Se Koulibaly vale 100 milioni di euro? Il mercato e De Laurentiis fanno le valutazioni perché Kalidou non ha clausola. Il presidente può anche decidere di tenerlo perché lo ritiene importante per la squadra. Non so se queste saranno le ultime 3 partite col Napoli perché ogni anno ci sono state offerte, ma poi Koulibaly è sempre rimasto per cui non è detto che vada via. Anche allo stesso Chelsea De Laurentiis disse no per cui è difficile fare pronostici adesso e c’è anche da capire cosa farà Sarri, se resterà a meno".