Stefano Sem, procuratore di Dejan Kulusevski, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno delle visite mediche del suo assistito con la Juventus. Il club bianconero ha acquistato l'attaccante classe 2000 per la prossima stagione dall'Atalanta: "Dejan è molto contento, lo è anche per come si sta sviluppando la stagione e per quello che sta facendo vedere in campo. Ha svolto le visite mediche a Torino, ma di più non posso dire", ha detto a 'Tuttojuve.com' Sem che poi ha ribadito come, in questo momento, la priorità del ragazzo sia quella di chiudere nel migliore dei modi la stagione al Parma, club nel quale è in prestito: "Per il momento pensa solo al presente. Infatti non vede l'ora di giocare la partita di lunedì contro l'Atalanta".