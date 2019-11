© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni Vitali, procuratore del giovane Marash Kumbulla, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva spiegando la scelta di vestire la maglia dell'Albania: "La Nazionale albanese è quello che lo ha sempre convocato, da tanti anni a livello giovanile si mette in luce. L'Albania ha sempre creduto in lui mentre l'Italia ha fatto altre scelte. Offerte? Non nego che ci siano gli occhi di tante squadre, è normale e suscita interesse. Ha la testa concentrata sul Verona, quindi a gennaio non si muoverà. Vedremo in estate cosa succederà".