Ag. Lautaro: "A chi non piacerebbe giocare con Messi? Ma oggi sta bene dov'è, cioè all'Inter"

Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha rilasciato nuove dichiarazioni all’emittente argentina 947 Fm Radio: “Ero con Lautaro, in Italia, pochi giorni prima che esplodessero i rumors sul suo possibile passaggio al Barcellona. Come ho conosciuto il giocatore? Ho conosciuto Lautaro quando era un bambino, giocava in un campetto a Bahia Blanca. Ho impiegato pochissimo tempo a rendermi conto che era un grande giocatore. Aveva un controllo del pallone e dei movimenti impressionanti. Col senno di poi è facile parlare della grandezza di Lautaro, ma era già impressionante all’epoca. Il futuro? Ci basiamo su ciò che leggiamo sulla stampa. Mi hanno chiamato tantissime persone dalla Spagna, dall’Italia e dall’Inghilterra. Leggiamo i commenti e i rumors, ma non sappiamo niente per quel che riguarda il suo futuro. Lui sta bene dov’è. Se dicessi di sapere qualcosa su questo tema direi una bugia. Lui vuole solo giocare a calcio e segnare gol. Non abbiamo parlato di un trasferimento ad un altro club e neanche del suo contratto con l’Inter. Parliamo con varie persone di alcuni club, ci siamo incontrati per rispetto e per conoscersi, ma niente di formale. Giocare con Messi in futuro? A chi non piacerebbe giocare con Messi? Ovviamente parliamo di lui con Lautaro, ma niente di più. Lui è molto riservato e mantiene un profilo basso. Lo conosciamo oramai, sappiamo com’è. Detto questo non mi sorprenderebbe se i grandi club lo volessero. Questo è il calcio, il mercato esiste. Come vedo la situazione del calcio? Le squadre continuano a tenersi in forma. Ci sarà un a crisi economica mondiale ma la macchina continua ad andare. Vedremo quando riprenderà il calcio”.