Ag. Lautaro Martinez: "No a sei mesi al Racing. Spalletti lo vuole"

L'agente di Lautaro Martinez, Carlos Yaque, intervistato a La Oral Deportiva ha fermato le indiscrezioni che volevano l'attaccante per altri sei mesi al Racing de Avellaneda per completare la Libertadores. "È impossibile, per me. Ne abbiamo parlato con Zanetti, ma ci ha detto che l'allenatore lo vuole a disposizione il prima possibile per provarlo con Icardi". A riportarlo è Tuttosport