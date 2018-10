Ag. Laxalt: "Felice al Milan, può rendere meglio da centrocampista"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di MilanNews.it, Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, parla così del momento dell'uruguaiano in seno ai rossoneri: “Laxalt è molto contento di stare al Milan. E’ arrivato da poco tempo nel club e si sta adattando molto bene. Come ogni giocatore vorrebbe giocare di più, però si rende conto che è arrivato quasi al via del torneo, e anche i viaggi per le gare con la Nazionale gli hanno fatto saltare un po’ di giorni di allenamento con il Milan. Tutto questo per un giocatore che è appena arrivato influisce sul tempo di adattamento alla nuova squadra, e anche sulla conoscenza dei compagni. Rapporto con Gattuso? Il feeling è molto buono. Lo ha accolto benissimo in squadra e poi con il passare dei giorni si stanno conoscendo meglio. Il ruolo preferito? La mia opinione è che possa esprimersi meglio come centrocampista esterno in una mediana a quattro. Ora gioca terzino, ma è sempre stato un esterno di centrocampo in carriera. Questa è la mia opinione, ma io non sono l'allenatore. Sono loro (inteso lo staff tecnico) che lavorano e conoscono le esigenze della squadra”.