Ag. Laxalt: "Il Napoli non mi ha mai chiamato. Gli azzurri sono il top"

Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, ha parlato ai microfoni di Radio Crc del futuro del proprio assistito: "Sono a Milano con il mio assistente, stiamo attendendo le novità del calciomercato. Diego è molto soddisfatto del Mondiale che ha disputato, ha rinnovato col Genoa prima della competizione, è molto felice in Liguria, può crescere ancora tanto lì ma da buon professionista sarebbe anche pronto per fare un’ulteriore passo in avanti nella carriera, speriamo in un top club come il Napoli. Può giocare in molte posizioni, il suo ruolo preferito è quello di esterno sinistro di un centrocampo a 4, ma si trova bene anche in difesa, e farebbe bene anche come esterno d'attacco. Napoli? A noi agenti non hanno chiesto informazioni. Tutto quello che so di questo interesse l’ho letto dalla stampa. Diego si riunirà con il Genoa oggi e faranno il punto della situazione nei prossimi giorni. La maglia del Napoli l'hanno vestita il suo connazionale Cavani e Maradona, come potrebbe Diego non apprezzare una squadra e una piazza come quella azzurra, un allenatore come Ancelotti?".