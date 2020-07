Ag. Laxalt: "Lokomotiv? Ne abbiamo parlato. Nessun problema a giocare in Russia"

vedi letture

Nelle scorse ore è emersa l'ipotesi Lokomotiv Mosca per Diego Laxalt. Dalle pagine di MilanNews fa il punto della situazione l'agente del laterale uruguaiano Ariel Krasouski: “Ieri ne abbiamo parlato per la prima volta con il Milan, abbiamo chiesto le condizioni del club sul trasferimento di Laxalt. Se le due società troveranno un accordo, per Laxalt non c’è nessun problema a giocare in Russia. Se c'è positività per la trattativa? Sono sempre ottimista”. Milan e Lokomotiv si rivedranno nei prossimi giorni per provare a trovare un accordo sui 10 milioni di euro.