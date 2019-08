© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ariel Krasouski, agente del laterale rossonero Diego Laxalt, domani sarà a Milano per fare il punto con il club riguardo al futuro del suo assistito. Queste le sue parole a MilanNews.it: "Domani sarà a Milano e capiremo meglio. Lui sta benissimo a Milano, però come tutti i giocatori è normale che vorrebbe giocare di più. Offerte in Italia e dall’estero? Ad ora non ho informazioni, domani probabilmente ne sapremo di più”. Il laterale uruguaiano è infatti dietro a Ricardo Rodriguez e Theo Hernandez nelle gerarchie del Milan.