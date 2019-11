© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Max Hagmayr, procuratore di Valentino Lazaro, ha parlato ai microfoni di Sky della situazione del proprio assistito. "Sta vivendo in Italia, gioca nell'Inter e deve imparare. È normale, deve capire il calcio italiano, i metodi di Conte. È stato infortunato, l'Inter stava andando bene. La prima volta che ho parlato con l'Inter di Lazaro era febbraio, Conte non era ancora il suo allenatore. Ausilio ha conosciuto il giocatore in una gara contro il Rapid Vienna, ha sempre chiesto di lui. Poi c'è stato un meeting con Conte, è stato importante per noi".

Il prossimo austriaco che può arrivare in Italia?

"Muldur è già al Sassuolo, ma credo Dragovic del Bayer Leverkusen, è anche un nazionale, lui vuole venire in Italia".

Haland dove può finire?

"È difficile che venga in Italia, il padre ha giocato in Inghilterra e potrebbe andare lì".