Continua la telenovela legata al futuro di Valentino Lazaro. Il laterale austriaco classe '96 è in uscita dall'Inter ed è in trattativa con diversi club europei. Da giorni, in pole ci sono Newcastle e Lipsia, col club di Premier League che nell'ultimo fine settimana ha mosso un passo decisivo trovando l'accordo con l'Inter sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Tra giocatore e Newcastle non c'è ancora l'accordo - Dopo l'accordo tra le due società, il procuratore di Lazaro Max Hagmayr è volato a Newcastle per trovare un accordo coi magpies. Ma qui la trattativa ha subito una frenata: "Ero a Newcastle, abbiamo parlato, ma ancora non abbiamo raggiunto un accordo. Futuro di Lazaro? Vedremo cosa succede in questi giorni. Non c’è solo il club inglese, ci sono anche altre opzioni", ha detto a 'Fcinter1908.it'.

Il Lipsia non molla - Il Newcastle resta quindi ancora in corsa, ma nelle ultime ore è tornato alla carica il Lipsia: nuovi contatti tra il club di Bundesliga e il procuratore del ragazzo che, in queste ore, sta valutando l'offerta migliore per il suo assistito.