In diretta sulle frequenze di Radio CRC è intervenuto Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro che interessa al Napoli: "Non posso rilasciare commenti su Lazaro. Ci sono tanti club interessati perché è un top player; non confermo né smentisco l'interesse del Napoli per Lazaro", le parole dell'esterno austriaco che milita nell'Hertha Berlino.