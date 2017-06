Ag. Leandrinho: "Ritiro col Napoli? Non è detto, dipenderà da Sarri"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso Radio Crc è intervenuto Joao Santos, procuratore di Leandrinho che ha parlato del futuro del giovane calciatore del Napoli: "Ad oggi non è detto che farà il ritiro con il Napoli a Dimaro perché la società non mi ha detto nulla. Dipenderà molto dal pensiero di Sarri e nel mercato nulla è facile, aspettiamo di capire cosa farà il Napoli per sapere sarà il futuro del ragazzo”, ha detto.