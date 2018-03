Ag. Limbombe: "Due anni fa per lui c'era la Fiorentina"

Ai microfoni de La Dernière Heure, Christian Negouai, agente di Anthony Limbombe, classe '94 di origini congolesi che milita nel Club Bruges, parla così del suo assistito: "Due estati fa (quella del 2016, ndr) c'erano tanti club come Fiorentina, Betis, Granada, Saint-Etienne e Tolosa ma ancora non era pronto per una grande squadra europea. Il Bruges è stato la scelta migliore per filosofia, storia, pubblico e presenza familiare".