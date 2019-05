Ag. Llorente: "Siamo juventini, ma ci piacerebbe un'esperienza a Napoli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jesus Llorente, fratello-agente dell'attaccante spagnolo ex Juventus, ha parlato così del fratello Fernando, che ieri ha raggiunto la finale di Champions League con il Tottenham: "Quanto ci sono dei rumors un fondo di verità c'è sempre - ha detto in riferimento alla possibilità di vestire l'azzurro -. Siamo juventini, ma sarebbe bello vivere un'esperienza a Napoli. Fabian? E' un calciatore completo, credo che in una squadra come il Napoli possa migliorare molto", sono le parole raccolte da Radio Kiss Kiss.

La stagione di Llorente - Trentatré presenze e otto gol in stagione per l'ariete iberico, che è stato assolutamente decisivo nei quarti di finale di Champions League e nella finale giocata ieri: in gol contro il Manchester City, ieri ha letteralmente cambiato la partita grazie al suo ingresso in campo, che ha permesso a Lucas Moura di firmare una storica tripletta.