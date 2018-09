Ag. Lobotka: "Modulo, prezzo e Hamsik: ecco perché non è al Napoli"

Branislav Jasurek, procuratore tra gli altri del centrocampista Stanislav Lobotka, ha parlato così a Radio Marte dei rumors estivi sull'interesse del Napoli per il suo assistito: "Lobotka accostato a tante big in estate? Al 90% si è trattato di rumors della stampa. Il ragazzo è felice di essere a Vigo e giocherà un’altra stagione al Celta. Per prendere Lobotka comunque basta pagare, ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Perché non è arrivato a Napoli? Non è una questione di cambio di allenatore, con Ancelotti non ci sarebbero stati problemi. Lobotka non ha vestito l’azzurro per tre motivi: il cambio di modulo, il prezzo del Celta Vigo ritenuto alto dal Napoli e la scelta di Hamsik di restare. Non ho parlato col Napoli, è una squadra fantastica e non credo che rimpianga il mancato arrivo di Lobotka".