Branislav Jasurek, agente del centrocampista del Celta Vigo Stanislav Lobotka, ha parlato a Radio Marte dell'interesse del Napoli per il giocatore: "La situazione è quella di prima, è un giocatore del Celta Vigo e continuerà a fare il meglio con il Celta. Sappiamo bene che prima della scorsa estate ci sono stati frequenti contatti con Giuntoli, ma non sono contatti ancora in essere, in questo momento non c’è nulla. Come ho sempre detto, Stan è un giocatore ideale per il Napoli, anche noi saremmo felici di giocare in azzurro, ma ad essere sinceri non siamo così vicini, quindi è difficile ipotizzare un'accelerata a gennaio. A giugno può cambiare qualcosa? Ci sono molti club che lo stanno seguendo da vicino, noi siamo aperti per ogni tipo di occasione che gli permetta di giocare in Europa".