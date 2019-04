© foto di Imago/Image Sport

"Il futuro di Lukaku è ancora tutto da scrivere". Intervistato da Sky Sports News, l'agente dell'attaccante del Manchester United Andrea Pastorello ha parlato così dei rumors di mercato sull'Inter per il dopo-Icardi e non solo: "In questo momento Romelu è concentrato solamente sul finale di stagione. La lotta per il terzo-quarto posto è serrata in Premier, vedremo cosa accadrà... Futuro? Lukaku è al suo secondo anno a Manchester e ha ancora tre anni di contratto, vediamo. È una persona che ama conoscere culture differenti, un calcio differente. Il suo futuro è aperto quindi a ogni tipo di possibilità. Serie A? L'Italia gli piace. Quando era bambino seguiva molto il campionato italiano. Tutti oggi sono d'accordo sul fatto che la Premier sia la miglior divisione, ma anni fa la Serie A era il top e anche il sogno di tanti giovani calciatori. Allo stesso tempo, anche la Liga e la Bundes sarebbero sfide affascinanti per tutti. Vedremo, adesso testa solo allo United".