Ag. Lukaku: "Trasferirsi in Italia la scelta migliore. A oggi è il miglior centravanti al mondo"

Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku, ha parlato dell'attaccante belga ai microfoni di Sky Sports: "Abbiamo fatto la cosa migliore trasferendoci in Italia, in particolar modo all'Inter perché si trova come in una grande famiglia. I tifosi lo amano incredibilmente. E lui prima che essere un calciatore è un ragazzo, che ha bisogno di sentirsi amato, è una persona sensibile. Per età, abilità, attitudine e mentalità è il miglior centravanti del pianeta, al momento".