Ag. Lunin: "Servono sei milioni per averlo. Inter e Juventus interessate"

© foto di Federico Gaetano

L'addio di Sabatini non rallenta i programmi dell'Inter, che tratta da qualche settimane il portiere dello Zorya Andiy Lunin. A FcInterNews, l'agente Ihrakli Khevedeliani ha parlato del giocatore: “Lunin non ha un agente ufficiale. Al momento lo rappresento io e insieme a suo padre stiamo lavorando sulla futura carriera del calciatore. Posso dirle di non aver ricevuto alcuna proposta ufficiale da parte dell’Inter, né di altri club. Molte società sono interessate a lui. Dai nerazzurri alla Juventus, dal RB Salisburgo al Leicester, ma senza seri progressi da parte di nessuno. Andriy ha una buona esperienza per la sua età. Ha già esordito in Nazionale maggiore, oltre ad aver giocato in Europa League. Il tempo ci mostrerà ancora di più. Per me potrebbe trasferirsi in un top club, proprio per capire se potrebbe giocare fin da subito ad alti livelli, in contesti di questo tipo. Il suo cartellino costa almeno 6 milioni di euro per quelle che sono le mie informazioni”.