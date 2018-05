Ag. Luperto: "Bene a Empoli, torna a Napoli e valuteremo il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Diego Nappi, agente del difensore classe '96 Sebastiano Luperto, è intervenuto a Radio Marte per parlare del suo assistito: “Luperto sta facendo un percorso intrapreso da anni, crediamo molto in lui. Ha avuto la fiducia di allenatori come Mazzarri, Benitez e ora di Andreazzoli, ha fatto molto bene ad Empoli e ha avuto la soddisfazione della chiamata in Under 21. Il futuro? Presto per parlarne, tornerà al Napoli dal prestito e decideremo insieme al club. La crescita deve continuare, bisogna costruire fondamenta solide”, le parole del procuratore del difensore di proprietà del Napoli ma reduce dall'esperienza a Empoli.