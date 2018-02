Ag. Maggio a TMW: "Rinnovo? In Primavera summit col Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, Massimo Briaschi s'è così espresso sul futuro di Christian Maggio, terzino in scadenza di contratto col Napoli: "In Primavera ci incontreremo per capire se c'è la possibilità di andare avanti un altro anno. Altrimenti, con tutta tranquillità, in estate da svincolato Christian troverà una nuova sistemazione".