Ag. Maggio: "Presto per il futuro, ma potrebbe continuare a Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Briaschi, agente di Christian Maggio, ha parlato a Radio CRC del suo assistito: "C'era chi diceva che Christian era un giocatore di secondo piano, lui in campo sta dando delle belle risposte. Si è fermato a casa mia, è molto contento per come sta andando l'annata che, diciamolo, potrebbe essere quella buona. Logicamente è anche molto contento per le parole di Sarri dell'altra settimana, quando pubblicamente gli fece dei complimenti. Una cosa mai successa prima di quella volta. Speriamo che continui così. Con Giuntoli parlo spesso, ma credo che sia prematuro qualsiasi discorso sul prossimo anno. Vedremo come andrà il campionato e sicuramente ci ritroveremo entro fine stagione per fare le valutazioni del caso. Lui continuerà a giocare e potrebbe farlo anche nel Napoli. Il Napoli l'ho visto un po' spento, non la solita squadra, ma ci può stare. Può succedere che qualche giocatore determinante per il gioco sia sottotono in una partita, ma la vittoria di ieri è un segnale positivo. Non era facile vincere ad Udine dopo il cambio di allenatore, basti pensare al Genoa che ha pareggiato con la Roma. La partita di venerdì è da dentro o fuori per la Juventus perché recuperare eventualmente 7 punti al Napoli non sarebbe semplice".