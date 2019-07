Ag. Malcuit: "Con Pepe grande amicizia. Napoli? Non è impossibile"

Bruno Satin, agente tra gli altri di Kevin Malcuit, ha parlato dell'interesse del Napoli per Nicolas Pépé, ex compagno di squadra e grande amico del terzino azzurro: "Pépé è un amico di Malcuit, hanno giocato insieme al Lille ed hanno un legame importante. L'affare secondo me non è impossibile, ma c’è da convincere il ragazzo. Il Napoli ha tutto: un grande allenatore, la Champions, una buona squadra. Ha una valutazione importante, ma 90 milioni di euro sono troppi; credo che il Lille lasci scegliere il ragazzo per poi trovare un accordo col club. PSG? Al momento non c'è spazio per lui, devono prima cedere Neymar".