© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'agente di Kevin Malcuit, Bruno Satin, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss della situazione del suo assistito dopo un inizio di stagione in cui Carlo Ancelotti gli ha preferito spesso e volentieri Di Lorenzo: "Il mister contro il Lecce gli ha dato l'opportunità ed ha voluto dimostrare che è totalmente parte di questa squadra. Sta lavorando, deve continuare a fare quello che sta facendo, andando avanti con una certa qualità offensiva nei cross. Ovviamente deve crescere e migliorare, è già cresciuto tanto dopo un anno, ma per rendere questa crescita effettiva dovrebbe giocare. Altrimenti non si possono misurare progressi e crescita. Non è il miglior terzino destro del mondo ma è uno forte, è ripartito ed ha voglia di dimostrare e far parte di questa squadra come titolare fisso".