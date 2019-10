Ag. Malcuit: "Ha capito subito che si trattava di un problema grave"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'agente di Kevin Malcuit, Bruno Satin, aggiornando così sulle condizioni del laterale, che è finito sotto i ferri dopo il grave infortunio patito contro la SPAL: "Con lui c’è un mio collega, io lo raggiungo domani, sembra che sia andato tutto perfettamente. Ha subito capito che si trattava di un problema grave. Tempi di recupero? A livello fisico farà il massimo per recuperare, ma serve anche un po’ di pazienza per tornare bene. Il Professor Mariani è il più famoso in Italia per questi interventi. Incrociamo le dita, speriamo che possa recuperare presto e bene”.