Ag. Malcuit: "Si sente bene a Napoli, insegue la Nazionale"

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, ha parlato a Radio Kiss Kiss del suo assistito, autore di un'ottima prestazione ieri sera contro la Lazio, e di Todibo, ex obiettivo azzurro. "Non mi stupisce la grande prestazione di Malcuit, che si sente bene a Napoli ed è pronto a fare grandi cose e a raggiungere l'obiettivo Nazionale. Se il Napoli l'ha preso vuol dire che lo riteneva bravo, in poco tempo ha imparato tanto a livello tattico, soprattutto a tenere la linea e a dialogare coi compagni di squadra".

Su Todibo, difensore cercato dal Napoli che ha firmato col Barcellona: "Al momento troverebbe più spazio al Barcellona che al Napoli, che ha troppi giocatori di qualità in difesa. C'è sempre il rischio che qualcuno non giochi. Il Napoli ha già una rosa competitiva. Il Tolosa e il Barcellona sono in contatto per farlo arrivare subito in Spagna".