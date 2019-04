Ag. Malcuit: "Spera di giocare con l'Arsenal. Felice del suo percorso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Satin, agente tra gli altri di Kalidou Koulibaly e Kevin Malcuit, ha parlato a Radio Marte della sconfitta di ieri del Napoli a Empoli: "Non credo che al Napoli manchi la mentalità. Con la classifica disegnata già da tempo, è abbastanza chiaro che la Juventus vincerà lo scudetto e il Napoli chiuderà il campionato al secondo posto. Ieri ha affrontato una squadra motivata, che deve salvarsi, come l’Empoli. Il Napoli da un po' di tempo ha capito che l'Europa League è l'obiettivo prioritario e anche Ancelotti fa turnover in campionato: così facendo si permette a tutti di giocare, ma si perde un po’ di qualità".

Sull'attesa della sfida contro l'Arsenal: "Malcuit non vede l’ora di giocare contro l’Arsenal e spera di essere impiegato dall’inizio. Poi vedremo che modulo sceglierà Ancelotti e gli 11 che scenderanno in campo. È vero che Malcuit è amico di Aubameyang, si scambiano spesso dei messaggi. Non parlo da un po’ con Ancelotti, ma credo sia felice del rendimento e della crescita di Malcuit anche a livello difensivo. È cresciuto tanto, ora mantiene la posizione. Finora non abbiamo parlato del futuro neppure con la società, ma sono felice del suo percorso, anche perché Kevin è arrivato da sconosciuto e ha dimostrato di poter far parte di questo gruppo. Non conta il nome, ma ciò che dice il campo".