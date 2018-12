© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fra i giocatori che stanno deludendo in casa Roma c'è sicuramente Ivan Marcano, difensore arrivato in estate dal Porto. Queste le parole del suo agente Inaki Ibanez a Teleradiostereo: "Marcano è un giocatore della Roma, ha 3 anni di contratto con opzione per il quarto. Non ho avuto alcun approccio con altri club. Lui vuole giocare nella Roma, l’unica cosa a cui deve pensare è alla prossima partita".