Ag. Marcos Paulo: "Piace all'Inter, e non solo. Ma non c'è accordo con i nerazzurri"

vedi letture

Frederico Pena, della Tfm Agency, parla a FcInterNews.it della situazione del suo assistito, accostato con insistenza all'Inter nell'ultima settimana: "L'accordo con i nerazzurri non può essere una notizia vera anche semplicemente perché nessuno può negoziare solo col giocatore, e quindi senza il permesso della società detentrice del cartellino, prima dei sei mesi della scadenza naturale del contratto. Posso dirle però che negli anni passati abbiamo avuto dei colloqui esplorativi con i nerazzurri. Ma anche con il Milan, o con la Juventus. Che giocatore è? Secondo me è un mix, con le dovute proporzioni, di un ipotetico connubio di abilità tra Dybala e Rivaldo”.

Un giocatore parecchio apprezzato in Europa.

“Certo, anche perché è in possesso del passaporto portoghese. Normale quindi che con le sue caratteristiche attragga l’interesse di svariati club. Adesso vedremo cosa accadrà. In questa finestra di mercato potrebbero anche esserci delle offerte. Ma spesso si parla solo di gossip”.

L’Inter sarebbe una meta gradita?

“Si tratta di un top club, di una della prime 10 società al mondo. Però per me è difficile commentare. Ho un ottimo rapporto con la Fluiminense. E il loro lavoro è preparare i giocatori e poi venderli. A causa del Covid non hanno ceduto Marcos Paulo nella scorsa sessione di mercato. Quindi ora dobbiamo capire cosa succederà. E se l’atleta voglia rinnovare o aspettare. Non è una scelta facile, anche perché a gennaio potrebbe anche arrivare un’offerta a ribasso per il suo cartellino. La società carioca, che sta lottando per un posto in Libertadores, dovrà prendere la sua decisione. E non sarà facile, sia per il potenziale del giocatore, sia per le condizioni economiche del club”.