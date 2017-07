Ag. Mario Rui: "Contentissimo, visite mediche superate senza problemi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto oggi Luigi Liguori, membro dello staff di Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui: "Per Mario Rui è tutto ok, le visite mediche sono solo un iter normale per il Napoli quando compra un giocatore. Grande attenzione c’è stata sulle articolazioni, ma Rui ha superato tutto brillantemente, senza intoppi o problemi. Mario Rui è contentissimo, è felice di giocare nel Napoli e dopo le visite si trasferirà in città che tra l’altro conosce molto bene visto che ogni Natale lo trascorre a casa di Mario Giuffredi. Mario Rui è entusiasta di quanto sta accadendo. L’offerta del Napoli è stata stimolate e Rui ha deciso di accoglierla".