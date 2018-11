Ag. Mauri: "Visita di cortesia a Parma. Nessuna chiamata da Faggiano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Solo una visita di cortesia. José Mauri è stato avvistato a Parma, ma per il centrocampista del Milan non c'è un ritorno in vista. Lo assicura il suo agente, Dino Zampacorta, a parmalive.com: "Sì, è stata una visita di cortesia: era lì con un suo amico, un ragazzo argentino classe 2001, attualmente visionato dalla Primavera crociata insieme a un connazionale. Ne ha approfittato per salutare anche alcuni conoscenti in giro per la città. Ma non si è fermato nemmeno a cena, è stato giusto un paio d'ore per poi tornare a Milano".

Faggiano l'ha chiamata?

"Nessun contatto. Ribadisco che Josè Mauri non era a Collecchio per motivi di mercato".

E se chiamasse?

"Ci parlerei volentieri, Josè è nato calcisticamente a Parma. Lì ha lasciato amici e ricordi, una parte del suo cuore è lì. Mi hanno però già chiamato in tanti, dal momento che è in scadenza di contratto e, nonostante la giovane età, vanta una certa esperienza tra campionati e coppe europee".