© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Tuttosport l’agente Jashari Nussi ha parlato della stagione dell’attaccante Stephy Mavididi della Juventus U23 alla luce della doppia convocazione contro Udinese e Cagliari da parte di Massimiliano Allegri: “Ricordiamo che un paio d’anni fa il ragazzo era fra i 100 migliori giovani talenti del calcio mondiale. La trattativa con la Juve è stata velocissima, in una settimana avevamo già definito tutto con l’Arsenal che non si aspettava questo forte interessamento da parte dei bianconeri. Ha firmato un quadriennale e quando la Juve ti offre un contratto un contratto simile vuol dire che crede in te, ora sta al ragazzo ripagare la fiducia. - continua Nussi – All’inizio ha sofferto un po' l’adattamento a un calcio diverso da quello inglese, ma poi è cresciuto in maniera impressionante tanto da essere stato convocato da Allegri in prima squadra. Quando l’ha saputo non stava nella pelle e ora gli piacerebbe esordire in Serie A".