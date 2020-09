Ag.McKennie: "La Juventus un sogno che si avvera, è tra i primi cinque club al mondo"

Intervista concessa ai taccuini di 'Tuttojuve.com' da David Müller, procuratore del nuovo centrocampista della Juventus Weston McKennie: "Per lui è un sogno che si avvera. È sempre stato un giocatore a cui piacciono la competizione e le sfide, siamo sicuri che diventerà un giocatore migliore in questo ambiente. Finora il club è stato fantastico nel sostegno mostrato. Siamo davvero molto felici", ha detto Müller che prosegue. "Crediamo che convincerà Pirlo attraverso la sua determinazione, mentalità, attitudine, ma anche le sue qualità in campo con la palla che in molti sottovalutano. La Juventus è tra i primi cinque club al mondo. La grandezza del club è enorme anche negli Stati Uniti. La consapevolezza di Weston come un grande giocatore per la sua nazione aumenterà sicuramente se vincerà alla Juventus".